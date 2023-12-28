رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 في الأردن

تعد منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 هي إحدى الركائز الأساسية من نظام التعليم الأردني، إذ أن وزارة التربية وفرت للطلاب منصة تقدم لهم خدمات تعليمية وتقوم بتوفير وقت كبير ومجهود كان يبذل في الحصول على هذه الخدمات، ولذلك دائمًا ما يبحث الطلاب عن الرابط الرسمي الالكتروني الذي يمكن استخدامه للتسجيل بالمنصة، وإيجاد كافة الخدمات التي يقومون بالبحث عنها.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023

تعد منصة اوبن ايمس إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية التي قامت بتوفيرها وزارة التربية الأردنية تستخدم هذه المنصة بشكلًا واسعًا، وهي جزءً هامًا بأنظمة متعددة تعليمية وادارية، وبإمكان الطلاب استخدامها من خلال تسجيل الدخول للمنصة عبر اتباع بعض الخطوات التي تمكنكم من القيام بذلك وهي كالآتي:

أولًا لابد من الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة open ايمس.

تجد مكان يمكنك استخدامه في كتابة اسم المستخدم وإضافة كلمة السر التابعة إليك.

قد تكون بحاجة بعد ذلك لاستكمال خطوة التحقق المرئي وتعد خطوة آمنة تساعدك في التأكد من أن الشخص المستخدم ليس آليا.

بعد إدخال البيانات وكتابة رمز التحقق انقر فوق تسجيل الدخول.

بمجرد أن تدخل للحساب قم بالبحث عن القسم الذي يخص علامات الطلاب إن كانت النتائج أو حتى العلامات.

اختار بعد ذلك المادة الدراسية والصف الراغب في معرفة العلامات الخاصة به.

موعد ظهور نتائج الطلاب بالأردن

وزارة التربية لم تقم حتى الآن بتحديد موعد ظهور النتائج الخاصة بالطلاب تلك التي عقدت بالترم الأول، وسيتم رفع النتائج بمجرد ظهورها في منصة اوبن ايمس بالأيام القادمة بظل امتحانات الفصل الأول للمراحل الثانوية والأساسية، ثم المعلم أو المعلم بعد أن تنتهي الاختبارات النصفية يقومون بإدخال العلامات على المنصة.