“وجبة يناير” اسماء المشمولين بالرعاية الاجماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024 الحصول على 210 ألف دينار شهريًا

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بمراجعة جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إن هذه الوجبة جاءت لتشمل مئات الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى أنها تعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوفير حياة كريمة ملائمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وفي هذا يمكن الإستعلام عن الأسماء كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قيمة منحة الرعاية الاجتماعية تتراوح من 105 ألف دينار إلى 450 ألف دينار عراقي، إضافة إلى ان الفردين يحصلون على 210 ألف دينار عراقي، حتى أن القيمة المكلف صرفها تختلف من أسرة إلى أخرى، ويتم العمل على تحديدها من قبل الوزارة، ثم يتم هذه المنحة جاءت لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق، كما يلي:-