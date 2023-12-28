اعرف الان …رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية التقديم على استمارة نقل النفوس في دولة العراق عبر الإنترنت من أجل تغيير الإسم واللقب في دولة العراق بكل شفافية، بعد ذلك يتم إختيار الأسماء بعد إتاحة كافة الضمانات والشروط اللازمة مع أهمية إحضار الأوراق المطلوبة، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة أسماء النفوس عند ظهورها عبر التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

استعلام عن اسماء نقل النقاط الوجبة الجديدة في العراق 2023

توفر الحكومة العراقية العديد من برامج الدعم والخدمات التي توفر المساعدات المالية لفئه كبيره من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لحل المشاكل المالية وتخفيف الأعباء المالية التي يعانون منها، ومن ضمن هذه البرامج الخاصة بالدعم برنامج الوجبة الأخيرة، وسوف ندلكم اليوم على رابط وخطوات الاستعلام خلال الأسطر التالية

في البداية عليك بتسجيل الدخول لموقع وزارة الداخلية العراقية الرسمي

بعدها النقر على خانة خدمات النفوس.

الضغط على خدمة الوجبة التي نريد الاستعلام عنها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

سيتم بعدها مراجعة جميع البيانات المدخلة.

الضغط على خانة إستخراج الكشوف.

سيتم تنزيل الكشوف المتعلقة بالمحافظة التي يتم اختيارها ويجب البحث عن اسم المتقدم داخل الكشوف.

شروط الاستعلام عن اسماء نقل النقاط الوجبة الأخيرة في العراق