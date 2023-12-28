عربي و دولي
قدم حالا …موعد صرف الدعم الاجتماعي مباشر في المغرب 1446/ 2024 بالخطوات
توفر الحكومة المغربية العديد من الخدمات لمواطنيها فمن ضمن هذه الخدمات المهمة هي الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر للحصول على الدعم التي توفرها الحكومة المغربية، حيث يتم الحصول على هذا الدعم بعد استيفاء الشروط والبيانات التي يتم إدخالها عبر المواطن المستفيد إليكم هذه خطوات التسجيل في الدعم الإجتماعي المباشر الشروط المطلوبة.
خطوات التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر
تتوفر عدد من الخطوات البسيطة اللازم إتباعها لكي يتم التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر من منصة الدعم المالي وجاءت الخطوات كالاتي:
- التوجه الى منصة الدعم الاجتماعي المباشر.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.
- التحقق من كتابة البيانات الآتية وهي:
- رقم الهاتف المحمول.
- عنوان الشخص الذي يريد التسجيل.
- رقم الهوية الوطنية الجنسية.
- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات بشكل صحيح يلزم الضغط على خانة تسجيل.
- رفع المستندات المطلوبة ثم الضغط على كلمة إرسال.
موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر
بعد أن انتهيت من عملية التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي يتم صرف الدعم مع التأكد من البيانات اللازمة التي قام بتسجيلها الفرد الذي يريد التسجيل أنها مكتوبة بشكل صحيح مع الالتزام بعدد من الشروط التي سوف نذكرها كالآتي:
- شرط أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.
- كما يجب ان يكون مسجل في السجل المدني الموحد.
- يتم الحصول على المعاش الخاص بهذا الفرد بعد اتمام خطوات التسجيل لمدة لا تزيد عن 30 يوم من التسجيل.
- كما تختلف قيمة المعاش على حسب حالة الفرد المسجل تصل ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم.