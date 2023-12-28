اعرف النتيجة قبل أي حد.. موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023-2024 بالأسماء من خلال موقع وزارة الداخلية

استقبلت أكاديمية الشرطة العديد من طلاب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة التي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، فبدأ البحث عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة من قبل عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الاخيرة بعد أن انتهت وزارة الداخلية من جميع الاختبارات والإجراءات الخاصة بالمتقدمين يوم 14 ديسمبر 2023 حيث ينتظر الطلاب النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة نتيجة قبولهم في أكاديمية الشرطة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023

الذهاب إلى موقع وزاره الداخلية

ثم حدد أيقونة الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

يتم تعبئة الإسم والبريد الالكتروني المسجل على الموقع من قبل.

بعدها إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في المربع الظاهر أمامك.

كتابة رقم الملف الخاص بالطالب.

ثم الضغط على زر الإستعلام، لمعرفة نتيجة قبول في الكلية.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الواتساب الخاص بوزارة الداخلية المصرية وهو كالآتي 201022772277

شروط القبول في كليه الشرطه 2024

من اللازم أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يتمتع الشخص بسيرة طيبة وحسن السلوك.

ينبغي ألا يكون صدر ضده أي حكم جنائي.

شرط أن يكون ذات مظهر جيد ولائق بدنيا وصحياً.

الاوراق المطلوبه للتقديم فى كلية الشرطة