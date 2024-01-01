بأفضل عائد.. أعلى شهادة في بنك مصر+ شهادة أمان المصريين من بنك مصر

أعلى شهادة في بنك مصر تعد من أكثر ما يبحث عنه الكثيرين من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة بعد انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، فقدم لهم بنك مصر عدة شهادات استثمارية مثل شهادة القمة وشهادة ابن مصر وشهادة أمان المصريين وغيرها من الشهادات الادخارية التي تكون ذات عائد مرتفع، وفيما يلي سوف نتعرف على أفضل الشهادات المطروحة من بنك مصر ومميزاتها.

أعلى شهادة في بنك مصر

قدم بنك مصر شهادة القمة للعملاء وهي شهادة ادخارية مخصصة للأفراد الطبيعيين المصريين ومدة الاستثمار للشهادة هي ثلاث سنوات والحد الأدنى للحصول عليها هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ومن أكثر ما يميز هو أنها ذات سعر فائدة ثابت طوال مدتها، كما يمكن للعميل في أي وقت استرداد قيمة الشهادة أو استرداد جزءًا منها وذلك فقط بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول على الشهادة، كما يمكن أيضًا استرداد قيمة الشهادة بناء على القواعد المعلنة من قبل البنك والخاصة بالشهادة ويتيح بنك مصر للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان شهادة القمة، ووصل العائد السنوي الخاص بالشهادة إلى نسبة 19% وهذا العائد يصرف بشكل شهري.

شهادة أمان المصريين من بنك مصر

بأفضل عائد مرتفع يقدم بنك مصر شهادة أمان المصريين وهي شهادة ثلاثية يتم تجديدها بشكل تلقائي لمدة فترتين فقط وهذه الشهادة يقدمها بنك مصر بهدف دعم مبادرة الشمول المالي للشباب، وتعتبر شهادة أمان المصريين شهادة اسمية يحصل عليها المواطنين والعملاء المصريين بالعملة المصرية أي بالجنيه المصري وتقدم الشهادة وثائق التأمين على الحياة للحاصلين عليها، كما تقدم لهم فرصة الدخول إلى السحب على العديد من الجوائز القيمة.