“قفزة تاريخية”… استحداث 5 مدن في مصر+ محافظة وسط سيناء الجديدة

استحداث 5 مدن في مصر فهناك تقسيم جديد يقسم يقسم المحافظات وبالتالي سوف يتم استحداث عدة مدن جديدة في مصر، وفي الساعات الأخيرة الماضية كثر الجدل بشأن أهمية التقسيم الإداري الجديد للمحافظات المصرية الذي كانت قد طرحته الحكومة خلال الأعوام الماضية ولكن لم يتم تنفيذه ورغم أن التقسيم سوف يستحدث عدد خمس محافظات جديدة وأقاليم جديدة سوف نتعرف عليها فيما يلي.

استحداث 5 مدن في مصر

استحداث 5 مدن في مصر هي محافظة 25 يناير والعاشر من رمضان وأيضًا محافظة وادي النطرون والعلمين ومحافظة وسط سيناء وبذلك يصبح عدد محافظات الجمهورية 32 محافظة بدلا من عدد 27 محافظة، بالإضافة إلى عدة أقاليم جديدة تخطيطية وهي ثلاثة أقاليم ليرتفع بها أقاليم الجمهورية ويصبح عدد 10 أقاليم بدلا من 7 في السابق وبالتالي زيادة أيضًا الوحدات الإدارية لتقديم المزيد من الحلول لكافة المشاكل في المحافظات القديمة والتي من أبرزها الزحام والبطالة والتلوث وغيرها.

التقسيم الجديد لمحافظات مصر

هناك عدد من المحافظات القديمة اعترضت على إضافة المحافظات الجديدة التقسيم الجديد لمحافظات الجمهورية ومن بين هذه المحافظات محافظة البحيرة التي اعترضت حيث اقتلع الظهير الصحراوي لها وبالتالي تعرضت للتقسيم، وكذلك اعترضت محافظة البحر الأحمر التي تقع على الحدود فسوف يقتطع جزء منها وتضاف إلى محافظات الصعيد حتى يتم عمل منفذ بحري للمحافظة الجديدة.

محافظة وسط سيناء الجديدة

تعد محافظة وسط سيناء الجديدة حلم لكل السيناوية لاستكمال التعمير والحصول على المزيد من الخدمات والمحافظة سوف تكون مساحتها 22 ألف كيلو متر مربع وبها الكثير من الثروات الطبيعية مثل الرخام الموجود في جبلي لبنى والحلال، كما أن سيناء هي أرض الفيروز التي لم يتم استغلالها على الوجه الأكمل لمدة تزيد عن 40 عام، وهو ما دفع اتخذها الإرهابيون والعناصر الإجرامية أن يتخذها كمقر لهم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي يقومون بها وبالتقسيم الجديد سوف تكون محافظة سيناء أهم المحافظات المصرية التي تتوفر بها الكثير من الخدمات والإمكانيات لمزيد من تقدم الدولة المصرية بأكملها.