هنــا استمارة التقديم على قطع الاراضي الرعاية الاجتماعية 2023

عندما يتعلق الأمر بطلب قطع الأراضي الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، فإن العديد من المواطنين يتوجهون نحو البحث عن رابط قطع الأراضي الرعاية الاجتماعية، ويهدفون من خلال هذا البحث إلى معرفة ما إذا تم قبول طلباتهم وتحديد مواقع الأراضي التي يمكنهم الحصول عليها، ذلك من أجل تسهيل بدء إجراءات امتلاك تلك الأراضي واستخدامها لأغراضهم المقصودة.

استمارة التقديم على قطع الاراضي الرعاية الاجتماعية

للحصول على قطع الأراضي من خلال الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، ينبغي السير على الخطوات المقبلة:

تسجيل الدخول على الموقع: قم بزيارة الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية في العراق، من هنا.

إدخال الرمز الخاص بالتحقق: عند الوصول إلى الموقع، ستحتاج إلى إدخال الرمز الذي يتعين عليك توفيره للتحقق من هويتك.

إنشاء حساب جديد: بعد تقديم الرمز، ستجد خيار “إنشاء حساب جديد”، انقر على هذا الخيار لبدء إجراءات التسجيل.

ملء البيانات المطلوبة: سيطلب منك ملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني، تأكد من إدخال المعلومات بدقة وتحقق من صحتها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

تأكيد البيانات: بمجرد ملء النموذج بكل البيانات المطلوبة، ستحتاج إلى التحقق منها والتأكد من صحتها قبل المضي قدمًا.

إرسال الطلب: بعد التحقق من بياناتك وضمان صحتها، يمكنك إرسال الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

شروط التسجيل على أراضي الرعاية الاجتماعية

لضمان تمكن المواطنين من متابعة إجراءات تقديم الطلب للحصول على قطع الأراضي من خلال الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوافر الشروط والضوابط الآتية:

الجنسية والإقامة:

يجب أن يكون مقدم الطلب من جنسية عراقية أصلية.

يجب أن يكون مقدم الطلب يقيم داخل الأراضي العراقية بصفة دائمة.

الاحتياجات المادية:

يجب أن يكون هذا الدعم مخصصًا فقط للأسر الفقيرة التي تعاني من ضائقة مالية.

الدخل المحدود:

هذا الاستحقاق يتعلق أيضًا بكل ذوي الدخل الضعيف الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي.

موعد إعلان نتائج المقبولين في أراضي الرعاية الاجتماعية

بالنسبة لموعد الكشف عن نتائج المقبولين في أراضي الرعاية الاجتماعية لعام 2023، نوهت الوزارة أن ظهور النتيجة سيتم عقب انتهاء فترة التسجيل بمدة أسبوع واحد ومن المتوقع أن يكون هذا في الأيام الحالية من شهر أكتوبر. يجب أن نشير إلى أن العمل جارٍ على جدولة توزيع الأراضي في الساعات القادمة.