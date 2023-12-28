بأسهل طريقة وخطوات … الاستعلام عن ترفيعات المعلمين 2024 في الأردن moe.gov.jo

الاستعلام عن ترفيعات المعلمين في الأردن من الخطوات المهمة لتحقيق التقدم المهني والاستمرارية في المجال التعليمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج الترفيعات المنتخبة مؤخراً، وبدأ البحث عن الإستعلام عنها من قبل المعلمون والطلاب في الأردن حيث قامت الوزارة بوضع رابط مخصص للاستعلام عن تلك الترفيعات حتى تسهل عملية البحث عن الأسماء التي حصلت على الترقية، سوف نتعرف اليوم على كافة المعلومات اللازمة حول موضوع الاستعلام ومعرفة متطلبات الترقيعات.

الاستعلام عن ترفيعات المعلمين في الأردن

فتح موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خيار “الترفيعات”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوزاري والرقم الوطني.

الضغط على خانة الاستعلام.

يمكنك أيضاً معرفة الأسماء عن طريق رابط الإستعلام عن متطلبات الترفيع.

نظام الترفيعات في وزارة التربية

يعتمد نظام الترفيعات في وزارة التربية على مجموعة من الشروط والمعايير، يتم رفع الموظف من الفئتين الأولى والثانية إلى درجة أعلى وإلى الراتب الأساسي الأعلى في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وذلك وفقًا للشروط التالية: