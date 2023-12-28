فى أقل من دقيقة هتعرف النتيجة…نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال

تزداد الأسئلة عن نتائج المدني للمديرية العامة للجوازات لعام 2044 من خلال المهتمين داخل المملكة العربية السعودية إلى جانب طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة، حيث قامت الادارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية بالإعلان عن ظهور نتائج القبول في الوظائف المتوفرة بشكل مبدئي، كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه بإمكان الأشخاص معرفة نتيجة و طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف.

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي إلى المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال من خلال عدة خطوات اللازمة وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

في البداية عليك بفتح بوابة أبشر توظيف

النقر على خانة القبول المركزي الوظائف العسكرية.

تسجيل الدخول على الوظائف التي تم التقديم بها.

ستصلك رسالة بعد الإستعلام عن النتيجة تؤكد حالة القبول.

أما في حالة عمل القبول سوف تصل الرسالة بعدم القبول في الوظيفة.

يجب طباعة النتيجة في حالة القبول لتقديمها ضمن أوراق التعيين.

الأوراق المطلوبة في حالة القبول

حددت الإدارة العامة للجوازات عدة مستندات مهمة عند التقديم في حالة القبول بعد حاله الإستعلام عن نتيجة القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات تتمثل هذه المستندات في الآتي: