لينك استمارة التسجيل في البنيان المرصوص 2024 بالعراق والشروط اللازمة

يعتبر التسجيل في البنيان المرصوص هو من المشاريع الاجتماعية الغير ربحية داخل العراق، حيث يهدف إلى مساعدة العديد من الأسر والأفراد الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض لإعاناتهم على التعليم والعلاج، وتوفير العديد من الدورات المجانية بالحرف والمهن، إضافة إلى المساعدات الطبية لجميع المرضى والمصابين بمختلف محافظات العراق، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية كيفية ملء استمارة البنيان المرصوص بكل سهولة.

لينك استمارة التسجيل في البنيان المرصوص

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بملء استمارة التسجيل في البنيان المرصوص، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع استمارة البنيان المرصوص.

بعد ذلك يتم اختيار نوع التسجيل وهو إما عائلي أو فردي.

تحديد خدمة “البنيان المرصوص” من القائمة الرئيسية.

الضغط على أيقونة “بدء عملية التسجيل”.

كتابة اسم المتقدم وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد المحافظة وإدخال رقم الهاتف.

إرفاق صورة للمتقدم.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في البنيان المرصوص بالعراق 2024

جاءت أهم شروط التسجيل في البنيان المرصوص بالعراق، وفقًا للأتي:-