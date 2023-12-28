مظلتي الوجبة السابعة رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة الاخيرة عبر موقع منصة مظلتي يعد من أكثر الموضوعات التي تساءل عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العراق، وخاصة مع اقتراب صرف الدفعة الأخيرة من هذا الدعم وهو برنامج رعاية اجتماعية تحرص الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديمه للمواطنين، لكي تساعدهم على مواجهة المشاكل الاقتصادية تلبيه احتياجاتهم الأساسية، وقد أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة خلال أيام قليلة وستتيح رابطًا رسميًا من أجل تسهيل عملية الاستعلام .

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتم تفعيله حيث يجب أن تتوافر في هذه الأسماء بعض الشروط أبرزها..

يجب أن يكون صاحب الطلب عراقيا ومقيما داخل أراضي الدولة العراقية بشكل دائم.

يجب ألا يكون لديه أي دخل ثابت.

لا بد أن يتراوح عمره من 18 سنة وإلى 60 سنة بالنسبة للرجال.

أما السيدات لا يجب ألا يقل عمرها عن 15 سنة وألا يتجاوز 55 سنة.

المستوفين للشروط هم الأشخاص المستفيدون من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج دعم تقدمه الحكومة في العراق للأسر الفقيرة والغير قادرة وذوي الدخل المحدود، وقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير وجبة جديدة سيتم تقديمها لعدد كبير من المواطنين يصل إلى الآلاف.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة عبر اتباع ما يلي: