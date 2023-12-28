اسماء جميع وجبات نقل النفوس تغيير الأسماء والألقاب في العراق 2024 الشروط المطلوبة

أصبحت خدمة نقل النفوس في العراق، من أهم الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها العديد من المواطنين في كافة المحافظات، حتى أن وزارة الداخلية أطلقت هذه الخدمة للتسهيل على المواطن في إنهاء وتعديل البيانات الشخصية الخاصة به دون الذهاب إلى أي مكان، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية، كيفية استخراج اسماء المشمولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق.

اسماء جميع وجبات نقل النفوس

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية” من الموقع.

التوجه إلى الصفحة التالية مباشرة.

بعدها يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

كتابة جميع بيانات المواطن.

ليتم في النهاية عرض كافة المشمولين في نقل النفوس.

شروط التسجيل في نقل النفوس بالعراق 2024

لكي تتمكن من القيام بالتسجيل في خدمة نقل النفوس الوجبة الجديدة، لابد من انطباق الشروط التالية:-