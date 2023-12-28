رابط استعلام نتائج الطلاب نظام نور 2024 وطريقة تسجيل الدخول للنظام عبر النفاذ الوطني

يعد نظام نور من أفضل الأنظمة التي تخدم العملية التعليمية، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية بوضع نظام نور تسهيلًا للعملية التعلمية وتقديم العديد من الخِدْمَات للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب انفسهم، فيمكن من خلال النظام الحصول على كثير من خِدْمَات العملية التعليمية إلكترونيًا دون إضاعة للوقت أو بذل جهد كبير، ومن أهم هذه الخِدْمَات التي يقدمها النظام الاستعلام عن نتائج الامتحانات، والتي نبين هن خلا الأسطر التالية طريقة الاستعلام عنها.

كيف تدخل على نظام نور من النفاذ الوطني؟

يمكنك الدخول على نظام نور عن طريق النفاذ الوطني للحصول على جميع خِدْمَات النظام، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع نظام نور التعليمي. اضغط على تسجيل الدخول. يعرض أمامك خيارين، قم بالنقر على الدخول إلى النظام عبر النفاذ الوطني. بعد الدخول على نفاذ يطلب منك إدخال رَقَم الهُوِيَّة، أو اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد إدخال البيانات اضغط على تسجيل الدخول.

بهذا تكون سجلت الدخول إلى نظام نور ويمكك متابعة الخدمة التي تريدها عبر النظام.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 2024

بعد الدخول إلى نظام نور عبر النفاذ الوطني أو بأي طريقة أخرى يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على نتائج الطلاب في نظام نور. ومن ثم الاستعلام عن نتائج الطلاب. حدد المرحلة الدراسية التي تريد الاستعلام عنها. يطلب منك إدخال رَقَم الطالب. اضغط على عرض النتيجة.

بهذه الخطوات حصل على نتائج أي من المراحل التعليمية بسهولة.