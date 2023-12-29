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بيطير خلاص الأخضر رايح على فين .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 29 ديسمبر 2023| 100 دولار بكام جنيه
باستمرار نجد أن التساؤل من جانب عدد لا حصر له من المواطنين حول التعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء كبير جدًا، فمن الجدير بالذكر أن السوق السوداء يكون بها تقلبات عديدة للغاية في الأسعار التي تتعلق بالعملة الأمريكية، وهذا على الرغم من الإجراءات المتخذة من جانب السلطات للتقليل من المضاربات بالسوق، كذلك أن ثمن الدولار يقم بتسجيل أرقام كبيرة جدًا، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء بشيء من التفصيل.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
لقد شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ارتفاع بشكل ملحوظ، إذ إنه قد سجل ما يلي:
- بلغ ثمن الدولار بالسوق الموازية لما يقرب من حوالي 52 في حالة الشراء.
- كذلك بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحوالي 54 في حالة البيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
لقد شهد سعر الدولار ارتفاع بشكل ملحوظ بمختلف البنوك المصرية، ليكون كما يلي:
- بلغ ثمن الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم لما يقرب من حوالي 30.75 جنيه مصري للشراء، وكذلك حوالي 30.85 جنيه مصري للبيع.
- كما وصل ثمن الدولار ببنك مصر اليوم لما يقرب من حوالي 30.75 جنيه مصري للشراء، وكذلك حوالي 30.85 جنيه مصري للبيع.
- هذا بجانب أن سعر الدولار بنك CIB وصل لما يقرب من حوالي 30.85 جنيه مصري للشراء، وكذلك حوالي 30.95 جنيه للبيع.
- كما أن سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي بلغ اليوم لما يقرب من حوالي 30.90 جنيه مصري للشراء، وكذلك حوالي 30.95 جنيه مصري للبيع.
- هذا بجانب أن سعر الدولار ببنك قطر الوطنى QNB بلغ اليوم الموافق من 29 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيه مصري للشراء، وكذلك حوالي 30.95 جنيه مصري في حالة البيع.