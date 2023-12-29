بيطير خلاص الأخضر رايح على فين .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 29 ديسمبر 2023| 100 دولار بكام جنيه

باستمرار نجد أن التساؤل من جانب عدد لا حصر له من المواطنين حول التعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء كبير جدًا، فمن الجدير بالذكر أن السوق السوداء يكون بها تقلبات عديدة للغاية في الأسعار التي تتعلق بالعملة الأمريكية، وهذا على الرغم من الإجراءات المتخذة من جانب السلطات للتقليل من المضاربات بالسوق، كذلك أن ثمن الدولار يقم بتسجيل أرقام كبيرة جدًا، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء بشيء من التفصيل.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

لقد شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ارتفاع بشكل ملحوظ، إذ إنه قد سجل ما يلي:

بلغ ثمن الدولار بالسوق الموازية لما يقرب من حوالي 52 في حالة الشراء.

كذلك بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحوالي 54 في حالة البيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

لقد شهد سعر الدولار ارتفاع بشكل ملحوظ بمختلف البنوك المصرية، ليكون كما يلي: