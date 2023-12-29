الحقي خزني بسرعة قبل ما تغلى تاني .. اسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 للمستهلك

كثير من المواطنين نجد أنهم يبحثون عن اسعار الدواجن اليوم، حيث إنه من المعروف أن الأسعار الخاصة بها تكون متغيرة، ويريد الأشخاص الاطلاع على أحدث أسعار الدواجن بالتفصيل، لذا سنرفق لكم تلك الأسعار اليوم فيما يلي سعر كيلو الفراخ البيضاء، بكم الفراخ البلدي اليوم، وسعر كيلو البط البلدي، بجانب أسعار الكتاكيت عمر يوم، وسعر كرتون البيض الأبيض والأحمر.

اسعار الدواجن اليوم

شهدت اسعار الدواجن اليوم استقرار واضح حتى سجلت ما يلي:

وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة الموافق من 29 ديسمبر 2023م، في المزرعة لما يقرب من حوالي 62 جنيهًا مصريًا للكيلو واحد.

كما انه قد وصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة الموافق من 29 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 20 جنيهًا مصريًا، كذلك ان سعرها يتراوح بين حوالي 65 و 66 جنيها مصريًا للكيلو.

هذا بجانب أن الدواجن الأمهات البيضاء بلغت اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 62 جنيها للكيلو الواحد.

كذلك أن أسعار الدواجن الرزي بلغت اليوم الجمعة الموافق من 29 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 95 جنيها مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

سعر كرتون البيض اليوم 29-12-2023

كما قلنا فيما سبق أن أسعار الدواجن قد استقرت بصورة واضحة، وقد بلغ ثمن البيض كما يلي: