” لو كنت منهم مش هتاخد معاش تاني!!!”.. حالات وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين نهائيا

يزداد التساؤل عن حالات وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين المستفيدين بقانون التأمينات الاجتماعية وخاصة بعد الإعلان الصادرة عن وزارة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بإيقاف صرف المعاش لبعض الحالات وذلك لأنهم لاتنطبق عليهم شروط مستحقي المعاش، ومن المعروف أن هؤلاء المواطنين تنطبق عليهم شروط وقف المعاش، وفي هذا الصدد سوف نتعرف عبر السطور القادمة حالات وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين، وكذلك سوف نوضح بعض الاستثناءات التي يتم صرف المعاش لهم.

حالات وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين

يتم وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين في الحالات التالية:

إذا حصل الفرد على دخل صاف يعادل قيمة المعاش أو يتجاوزه.

إذا نقص الدخل عن قيمة المعاش، فيتم صرف الفرق في تاريخ الالتحاق بالعمل وفي يناير من كل سنة.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة.

ما يعاد صرف المعاش إذا تم ترك مزاولة المهنة اعتبارًا من أول شهر يلي تاريخ ترك المهنة.

وإذا مات المستحق للمعاش يتم وقفه، وكذلك في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت أو إذا وصل الأبن أو الأخ سن الـ 21.

استثناء وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين

يمكن استثناء بعض الحالات من وقف المعاش عن هؤلاء المواطنين، وتتمثل في الآتي: