موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 مراحل السادس الاعدادي والثالث متوسط

يرغب العديد من الطلبة والطالبات في معرفة موعد امتحانات نصف السنة بالعراق، حيث إن هذه الإمتحانات هي من أهم المحطات التي يمر بها كل طالب نظرًا لتحديد مستقبله، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية قامت بتحديد المواعيد الرسمية للإمتحانات من أجل أن يتمكن جميع الطلبة من التعرف عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

امتحانات نصف السنة في العراق

حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة الدراسية بكافة محافظات العراق، فقًا لما يلي:-

إمتحانات المرحلة الإبتدائية يكون يوم 25 من شهر يناير 2024.

كما أن موعد امتحان المرحلة الثانوية تبدأ يوم 21 يناير إلى 31 يناير 2024.

إضافة إلى أن موعد الإختبارات النهاية بالنسبة للإبتدائي يوافق بداية من 5 مايو 2024 إلى يوم 11 مايو 2024.

أن تنطلق الإمتحانات للمرحلتي المتوسط والإعدادية يوم 15 مايو 2024 إلى 25 من شهر مايو 2024.

الإجازات الرسمية في دولة العراق

بينما جاءت الإجازات الرسمية في العراق، وفقًا لما يلي:-