رابط منصة اوبن ايمس moe gov Jo لاستخراج علامات الطلاب جَميـع المدارس الحكومية

تعتبر منصة أوبن ايمس أحد المنصات المهمة التي عملت وزارة التربية الأردنية على إطلاقها لخدمة الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد ويمكن من خلالها أن يتعرف الطلاب والطالبات على نتيجتهم وخاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية برفع درجات الطلاب الخاصة بنصف الدراسة الأول وسوف يتم عرض النتائج الخاصة بالطلاب على تلك المنصة وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بالمنصة من خلال المقال التالي.

منصة اوبن ايمس

يمكن الحصول على نتيجة الطلاب والطالبات من خلال منصة أوبن أيمس من خلال عدة خطوات وهي:

أولا يقوم الطالب بالدخول على منصة أوبن أيمس.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول.

كذلك يقوم بكتابة الإسم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منهم بشكل دقيق وصحيح.

بعد ذلك يكتب بياناته مرة أخرى.

يقوم باختيار العام الدراسي 2024/.2025

يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

واخيرا يضغط على استعلام.

علامات الطلاب الفصل الدراسي الاول

بحث الكثير من الطلاب على الرابط الخاص بالمنصة حتى يقوموا بالدخول عليه والتسجيل فيه وسوف نوضح خطوات التسجيل في المنصة من خلال الآتي:

أولا يقوم الطلاب بالدخول على المنصة التعليمية الأردنية. ثم يضغط الطالب على اللينك الخاص بمنصة أوبن ايمس. يقوم بالضغط على تسجيل جديد. يكتب الاسم وكلمة المرور. يقوم باتباع الخطوات وكتابة جميع البيانات اللازمة المطلوبة منه كذلك يقوم بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة. يقوم بتسجيل الدخول وعند إتمام الدخول على المنصة يقوم بعد ذلك بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

عملت وزارة التعليم الأردنية على مواكبة شتى أنواع التطور التكنولوجي للتعليم، فقامت بعمل تلك المنصة للتعليم عن بعد، ويمكن لجميع الطلاب تلقي العلم من خلال تلك المنصة، وتسهيل الحصول على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.