بعد ما طار .. اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع الاخير في الاسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع في أسعارها حيث تغير كبير في الأعيرة الذهبية وان السوق يمكن في حالة عدم الاستقرار في السوق المحلي، ويوجد تذبذب ما بين صعود وهبوط في السعر ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أنه تم ارتفاع أسعار الذهب عالميا فقد وصل سعر الذهب عيار 21 بسعر 3330 جنيه لكن خلال أمس تم تراجع في الجنيه الذهب من 26.400 جنيه إلى 25.640 جنيه ولم يتم تغير السعر العالمي عن أمس وأن الأسعار العالمية ترتفع يوم بعد الاخر فقد وصلت لحالة من الجدل من قبل الكثير.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا اليوم 2067 دولارا للأوقية فقد شهدت خلال تلك الايام حالة من التغيرات في أسعار الذهب وعدم استقرار أسعار الذهب ولكن يتم الاقبال بين البعض للقيام بهدف الاستثمار في الذهب مما تسبب فى ارتفاع السعر وكانت أسعار الذهب كما يلي: