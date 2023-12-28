بعد ما طار .. اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع الاخير في الاسواق
بعد ما طار .. اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع الاخير في الاسواق
شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع في أسعارها حيث تغير كبير في الأعيرة الذهبية وان السوق يمكن في حالة عدم الاستقرار في السوق المحلي، ويوجد تذبذب ما بين صعود وهبوط في السعر ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر.
أسعار الذهب اليوم في مصر
صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أنه تم ارتفاع أسعار الذهب عالميا فقد وصل سعر الذهب عيار 21 بسعر 3330 جنيه لكن خلال أمس تم تراجع في الجنيه الذهب من 26.400 جنيه إلى 25.640 جنيه ولم يتم تغير السعر العالمي عن أمس وأن الأسعار العالمية ترتفع يوم بعد الاخر فقد وصلت لحالة من الجدل من قبل الكثير.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عالميا اليوم 2067 دولارا للأوقية فقد شهدت خلال تلك الايام حالة من التغيرات في أسعار الذهب وعدم استقرار أسعار الذهب ولكن يتم الاقبال بين البعض للقيام بهدف الاستثمار في الذهب مما تسبب فى ارتفاع السعر وكانت أسعار الذهب كما يلي:
- سجل سعر الذهب عيار 21 3330 جنيهًا بدون مصنعية،والذي تراجع بقيمة 90 جنيه.
- أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 2751 جنيه للجرام.
- فقد وصل سعر الذهب عيار 24 بسعرا 3669 جنيها للشراء.
- اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم وصل نحو 25.640 جنيه.
- فقد قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال تلك الايام مما تعجب الجميع حيث صرح بعض من المختصين الأمريكيين ان أسعار الفائدة عند 5.5%، مع انخفاض سيتم التعرف عليه خلال العام الجديدة والذي سيؤدي لتراجع الدولار ويمكن أن يسبب انخفاض أسعار الذهب.