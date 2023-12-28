نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات رتبة جندي 1445 عبر منصة أبشر الآن

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات التي بحث عنها الكثيرون، حيث تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية، كما أعلنت الإدارة انه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال منصة ابشر الإلكترونية، ومن خلال مقالنا نبين طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمدرية العامة للجوازات رتبة (جندي)، والمستندات المطلوبة للتقديم.

خطوات الاستعلام عن نتائج التقديم المبدئي للمديرية العامة للجوازات

يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجوازات رتبة (جندي) من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكتروني. يطلب منك تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من نفاذ. بعد الدخول إلى المنصة اضغط على توظيف. ومن ثم اضغط على نتائج القبول المبدئي. يطلب منك إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية. بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على عرض النتيجة.

يظهر أمامك النتيجة المبدئية للمدرية العامة للجوازات رتبة (جندي).

المستندات المطلوبة بعد القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات

بعد الاطلاع على نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوزات، وكنت ضمن قائمة المقبولين، يتطلب منك تقديم المستندات التالية:

بعد الاطلاع على النتيجة عبر منصة أبشر يتم طباعة نموذج موعد المراجعة، يجب عليك إحضاره عن التقديم.

بطاقة الهُوِيَّة الوطنية (أصل + صورة)

الشهادة الدراسية (صورة طبق الأصل).

عدد 6 صور ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6 سم.

صورة من العنوان الوطني.

شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل السابقة إن وجدت.

يتم إحضار هذه المستندات عن التقديم للقبول النهائي في الإدارة العامة.