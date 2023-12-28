الأخضر سعره كام؟ أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعر الدولار اليوم بسوق السوداء، وأن هناك تغير في سعر الدولار كل يوم ويتم ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن هناك حالة من الاستقرار في سعر الدولار في كافة أنواع البنوك أسعار الدولار في السوق السوداء.

أسعار الدولار في السوق السوداء

تم ملاحظة انخفاض كبير في سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق الموازية، ووصل سعره 52 جنيها، وحيث أنه وصل لانخفاض بالمقارنة بتعاملات أمس فقد بلغ 54 جنيها خلال تعاملات أمس وأن السعر كان كما يلي:

سعر صرف دولار أمريكي 52 جنيه مصري.

أما عن أسعار صرف 5 دولار أمريكي بسعر 259 جنيه مصري.

كما أن السعر 10 دولار أمريكي اليوم 517 جنيه مصري.

وصلت أسعار الصرف الخاصة ب25 دولار أمريكي اليوم 1,293 جنيه مصري.

صرف 50 دولار أمريكي وصل سعره 2,585 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي والتي وصلت لسعر 5,170 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

حيث أعلن كل بنك من البنوك المصرية عن سعر الدولار والذي يتم اختلافه من بنك لأخر حيث جاء كما يلي: