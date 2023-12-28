موقع المربع: رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023/2024 بالكويت لجميع الصفوف النقل

رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023/2024 بالكويت، والتي أوشكت على الظهور في الساعات المقبلة على موقع المربع إلكتروني والذي يوفرها إلي لطلاب فور أن يتم اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية في كل المرحل الدراسية ، ويتم الاستعلام عنها بالرقم المدني الخاص بكل طالب، واليكم الخطوات الكاملة لاستعلام على نتائج الطلاب بالكويت للفص الدراسي الأول 2023.

رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023/2024 بالكويت

تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول المرحلة المتوسطة من العام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر موقع المربع الإلكتروني فور الإنهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الكاملة لجميع الأوراق الطلاب في كافة المواد الدراسي التي امتحنوها فى الأيام الماضية، ويتم الاستعلام إلكترونيا برقم المدني للطالب أو يمكنك الانتظار حتى تعلن في المدارس واستخراج النتيجة ورقيا من المؤسسة أو المدرسة الخاصة به، والجدير بالذكر هو انه لم يتم رصد أي شكوى من الطلاب حول صعوبة امتحانات هذا الفصل الدراسي.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج الطلاب

تقدم وزارة التربية والتعليم الكويتية إلي طلاب خدمة الاستعلام عن النتائج الخاص بهم إلكترونية من خلال موقع متخصص تابع لها يوفر اليهم النتائج أون لاين فور أن يتم ظهورها واعتمادها من قبل المدريات التعليمية إلى جميع الطلاب، وهو موقع المربع الإلكتروني والتي إليك رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 بالكويت: