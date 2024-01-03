“فرجهم على أحلى كرتون مجانا”تردد قناة توم وجيري للأطفال+ محتوى قناة توم وجيري للأطفال الجديد

تردد قناة توم وجيري للأطفال من الترددات الجديدة التي يجب أن نذكرها في موقعنا اليوم خاصة بعد قيام القناة بإجراء بعض التحديثات، حيث يجب أن نهتم بصغارنا وكل ما يفضلونه ويسبب لهم السعادة والمرح، وتعد قناة توم وجيري من أفضل فضائيات الأطفال في لأن الإدارة تقوم برفع جودة القناة دائما مستخدمة كافة الطرق الحديثة والمتنوعة، بجانب أيضا البحث عن المحتوى الممتع للطفل العربي.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

تردد قناة توم وجيري للأطفال، يبحث الجميع عن قناة توم وجيري التي تميزت بعرض افلام الكارتون القديمة، التي تقدم المغامرات والصراعات بين القط والفأر، حيث الاستمتاع بالمواقف الكوميدية بينهم ولم يقتصر جمهور القناة على الأطفال فقط، بل نجد العديد من الكبار مثل الأمهات أو الإخوة الكبار يجلسون لمشاهدة الأفلام مع صغارهم، حيث يستعيدون ذكريات الطفولة، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة توم وجيري بعد التحديث.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

القطبية: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة : Tom&Jerry.

محتوى قناة توم وجيري للأطفال الجديد

قناة توم وجيري أحد أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي، لذلك تحرص تماما على عرض محتوى شامل وبه كل ما يهم الطفل في السنوات الأولى خاصة التي تسبق الروضة والمدرسة، لأن الطفل يقضى معظم الوقت في المنزل فهو بحاجة إلى يسليه ويعلمه بطريقة محببة، لذلك يتنوع محتوى قناة توم وجيري كالآتي: