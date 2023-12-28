تنزيل كشف اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعيه ملفات بي دي اف 2023/2024 منصة مظلتي

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعيه، صرحت وزارة العمل العراقية عن اتاحة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال بداية العام الجديد فق وصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 150 ألف أسرة ويمكن من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعيه

قامت وزارة العمل العراقية بالاعلان عن عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية والذي وصل لعدد كبير من الاسر المحتاجة والفقيرة ويتم التعرف على الاسماء من خلال الرابط الخاص بموقع الوزارة منصة مظلتي ويتم من خلال اتباع الاتي:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم يتم الدخول على منصة مظلتي.

بعدها يتم النقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة التي ترغب في الاستعلام بها.

اضغط على زر تنزيل الكشوفات.

كتابة الاسم بالكامل في المكان المخصص.

ما هي شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكننا التقدم على الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يتم توفير بعض من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم من الرعاية ومنها التالي: