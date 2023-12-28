هل تم صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2024 استعلم عبر منصة الضمان

يبحث الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن أهلية الاستحقاق لدفعة شهر يناير 2024، فمن المعتاد أن تظهر نتيجة أهلية الضمان قرب موعد الصرف كل شهر، حيث إن دعم الضمان يقدم لفئة معينة من المواطنين داخل المملكة، لذلك لا تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف الدعم إلا بعد التأكد من أحقية جميع المستفيدين، ومن خلال مقالنا نبين موعد صدور أهلية الضمان المطور.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 25

يستطيع جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن نتائج أهلية الاستحقاق لشهر يناير 2024، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى صفحة الضمان الاجتماعي المطور. قم بتسجيل الدخول إلى صفحتك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أومن خلال النفاذ الوطني. بعد الدخول قم بالضغط على برامج الدعم الخاصة بي. حدد الضمان الاجتماعي المطور واضغط علبه. اضغط على الاستعلام على أهلية الضمان.

يعرض لك نتيجة الأهلية لهذا الشهر في كلَا الحالتين سواء انك مؤهل أم لا.

ما هي شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 25؟

تظهر نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور مؤهل في حالة استكمالك للشرط التالية: