خلاص هتعدي وهتلعب معاك|.. ما هو موعد صرف تكافل وكرامة يناير 2024؟ وكم يبلغ الراتب؟

يثير العديد من المواطنين استفسار حول موعد صرف تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، خاصة مع تقديم إحصائيات تشير إلى استفادة نحو 5 مليون مواطن من هذا الدعم، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاش لهذا الشهر، ويرتبط هذا الصرف ببداية السنة الجديدة، وفي هذا السياق، سنقدم لكم في السطور التالية موعد الصرف، والأماكن التي يمكن من خلالها الصرف، بالإضافة إلى الكشف عن حقيقة الزيادة الجديدة التي تم طرحها.

موعد صرف تكافل وكرامة يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان خاص عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم بدء صرف المعاش ابتداءً من يوم 15 يناير المقبل، والذي يتزامن مع يوم الاثنين.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

حددت الوزارة بعض الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة، وهي:

1. ماكينات الصرف الآلي “ATM”، سواء المخصصة للصرف أو المتفق عليها مع بعض البنوك.

2. مكاتب البريد المتواجدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

تأكد الوزارة في بيانها أن صرف المعاشات سيتم في ماكينات البنوك ومكاتب البريد يوم الاثنين، الموافق 15 يناير.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي

إذا كنت من مستفيدي معاش تكافل وكرامة وترغب في الاطلاع على حسابك، يمكنك متابعة الخطوات التالية بسهولة:

1. افتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

2. اختر خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

3. أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك في المكان المخصص.

4. تحقق من صحة البيانات والرقم القومي الخاص بك.

5. انقر على “استعلام” للحصول على نتيجة الاستعلام حول معاش تكافل وكرامة الخاص بك.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بمعاشك وحالتك.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة

أكدت الوزارة في بيان أن قيمة معاشات تكافل وكرامة لن تشهد زيادات جديدة، حيث سيتم صرفها وفقًا لآخر زيادة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بقيمة 500 جنيه، بعد هذه الزيادة، ستكون القيم كالتالي:

– تكافل وكرامة للأسر المستحقة: 625 جنيه بدلاً من 500 جنيه.

– تكافل وكرامة للمسنين: 562.5 جنيه بدلاً من 450 جنيه.

– تكافل وكرامة لذوي الهمم: 562.5 جنيه بدلاً من 450 جنيه.

– كرامة للأيتام: 437.5 جنيه بدلاً من 350 جنيه.