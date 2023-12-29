من هُنــا .. لينك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

كثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن الطريقة التي عن طريقها يتم التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية، فمن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع يعتبر من أبرز الموضوعات التي تشغل بال عدد هائل من المواطنين بالعراق، بالتحديد مع قرب صرف آخر دفعة من ذلك الدعم المقدم من هذا البرنامج، فهذا البرنامج يكون من ضمن برامج الدعم المقدمة من جانب الدولة العراقية، لكي يتم مساعده جميع الأسر على تلبية المتطلبات المحورية المتعلقة بهم، وفيما يلي في هذا المقال سنقوم بتوفير جميع ما يتعلق بهذه الأسماء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

نوهت وزارة العمل العراقية عن إمكانيه التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الخاص بمنصة مظلتي، فيستطيع الأشخاص الان ان يقوموا بالتعرف على الأسماء عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر أسماء المستحقين.

النقر على أيقونة تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية العراق.

الضغط على أيقونة استعلام.

رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بينت وزارة العمل العراقية أنه يمكن الحصول على أسماء مشمولين الرعاية من خلال هذا الرابط، كما أنها أوضحت تلك الشروط والمعايير اللازمة التي تتعلق بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، فمن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي: