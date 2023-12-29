من هُنــا .. رابط التسجيل في منحة الـ 450 ألف دينار عراقي والشروط اللازمة

تقوم وزارة العمل في دولة العراق بمنح وإعطاء الكثير من المنح في جميع الأشخاص الذين يكونوا مستحقين لها، فهي تقوم بتقديم منح مالية القيمة التي تتعلق بها تكون حوالي 450 ألف دينار عراقي، كذلك أنها تقوم بتقديم تلك المنحة كل شهر على شكل وجبات، بالإضافة إلى منح على هيئة مبالغ مالية، وهذا لكي تكفل حياة الأشخاص بالعراق، وتجعل حياتهم أفضل من خلال جعل حياتهم مستقرة وكريمة يستطيعون تلبية المتطلبات الخاصة بهم من خلالها، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل التي تتعلق بشروط تلقي تلك المنحة والخطوات اللازمة بالتقديم للحصول عليه.

منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

تقويم الحكومة بدولة العراق بتوفير منح مالية للمتقدمين ومن ضمن هذه المنح المنحة الخاصة ب 450 الف دينار العراقي التي يتم تقديمها للمواطنين الأكثر احتياجا بالعراق، فمن المفترض أن يتم الكشف عن الأسماء الخاصة بتلقي تلك المنحة بشهر يناير القادم من سنة 2024، ولكن يلزم ان يتوفر في الأشخاص عدة شروط من بينها ما يلي:

الجنسية العراقية.

أن يكون الشخص من بين الأسرة التي يكون عدد الـفراد بها أربعة أشخاص.

ألا يكون المواطن عامل بوظيفة حكومية.

إحضار جميع المستندات والوثائق المرادة للتقديم.

رابط التسجيل في منحة الـ 450 ألف دينار عراقي 2023

تستطيع القيام بالتسجيل بتلك المنحة باتباع الخطوات الآتية: