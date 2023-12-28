نتائج الطلاب في الكويت results.moe.edu.kw موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات في الكويت، عن نتائج الفصل الأول التي يمكن الحصول عليها بالرقم المدني 2024، فضلاً عن أن هذه النتيجة من أهم النتائج التي تهم شريحة كبيرة من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ما بين التعليم المتوسط والنقل، إضافة إلى أن هذه النتائج تُحدد معدل النجاح لكل طالب، ويمكن التعرف على اسماء الطلاب عبر موقع المربع الإلكتروني بالرقم المدني، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج أسماء الطلاب الناجحين في الفصل الأول كما على النحو الأتي:-

أولاً يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي.

القيام بإدخال اسم الطالب والرقم المدني.

بعدها يتم تحديد الفصل الدراسي الأول.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في النهاية.

نتائج الطلاب في الكويت الفصل الأول

تخضع أوراق امتحانات الطلاب في الكويت، إلى مجموعة من المراحل التي من بينها تصحيح جميع الأوراق ومن ثم يتم العمل على مراجعة دقيقة لجميع الدرجات، إضافة إلى العمل على رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح، حتى أنه في النهاية يتم العمل على إعلان النتيجة عبر موقع المربع الإلكتروني الخاضع لوزارة التربية الكويتية، ويكون ذلك بالرقم المدني التي أتاحته الوزارة لكل طالب.