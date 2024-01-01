اجا الحلو مع أجمل أغاني الأطفال..تردد قناة وناسة الجديد+ برامج قناة وناسة Wanasah Kids  2024

تردد قناة وناسة الجديد من الأشياء التي يبحث عن الأباء والأمهات لإسعاد أطفالهم الصغار، عن طريق مشاهدة جو مليء بالمرح والسعادة والفكاهة، مع افلام كرتونية منتجة ومسلية بها الكثير من المواقف التي تعلم الأطفال التعامل مع العالم الخارجي، بطريقة مبسطة تناسب أعمارهم البسيطة، وفي الفقرة القادمة نذكر كل ترددات قناة وناسة كيدز الجديدة.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة الجديد، قناة وناسة من القنوات الفضائية المثالية للأطفال، لأن الأطفال يفضلون مشاهدتها حيث جذبت انتباههم بعد عرض الأغاني اللذيذة، والأناشيد الممتعة على مدار اليوم كاملا، وتبث القناة على العربسات والنايل سات على الترددات الآتية:

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات 2024:

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات 2024:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة وناسة Wanasah Kids 2024

تتنوع برامج قناة وناسة لتلبية كل الاحتياجات الضرورية في هذا العمر الصغير، حيث تم وضع البرامج من قبل استشاريين ومتخصصين في مجال الأطفال، ليتم تقديم أفضل محتوى يمكن الاستفادة منه في الحياة العملية، والجدير بالذكر أن الأناشيد والأغاني الصغيرة هي أكثر ما يفضله الأطفال في القناة، ومن الأغاني المقدمة في القناة ما يلي.