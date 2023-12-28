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دفعة شهر يناير القادم … كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
يهتم عدد كبير من المواطنين في العراق بالتعرف على اسماء الرعاية ويمك التقدم للحصول على الدعم لكل من المواطنين من محدودي الدخل، والاسر الفقيرة في الدولة العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
هي من ضمن أنواع المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الأكثر احتياجا فقد وصل الدعم الذي يحصل عليه 105 الف دينار، وستحصل الأسرة هو 210 الف دينار، وسوف يتم اطلاقها خلال العام القادم، وان الوزارة سوف تبداء بالعمل على نشر الاسماء في منصة مظلتي التي تتبع للوزارة ويمكن أن تكون هذه الدفعة أخر الدفعات.
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي
يمكننا الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.
- النقر على زر برنامج الرعاية الاجتماعية.
- ثم يتم النقر على رقم الوجبة التي نرغب في الاستعلام عنها.
- تظهر لك قوائم وكشوف كاملة بأسماء المقبولين ولابد من التاكد من كافة البيانات التي تم إدخلها.
- حيث أنه تم الاعلان من قبل وزارة العمل عن بعض من المعايير التي لابد من توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية وانه لابد من أن يكون مقيم في العراق بصفة دائمة وأن يتمتع بالجنسية العراقية وألا يكون لديه اي ممتلكات خاص به والا يكون لديه أي دخل شهري ثابت وحيث أنه لابد الا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا وللسيدات لا يقل العمر عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.