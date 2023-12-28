دفعة شهر يناير القادم … كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يهتم عدد كبير من المواطنين في العراق بالتعرف على اسماء الرعاية ويمك التقدم للحصول على الدعم لكل من المواطنين من محدودي الدخل، والاسر الفقيرة في الدولة العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هي من ضمن أنواع المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الأكثر احتياجا فقد وصل الدعم الذي يحصل عليه 105 الف دينار، وستحصل الأسرة هو 210 الف دينار، وسوف يتم اطلاقها خلال العام القادم، وان الوزارة سوف تبداء بالعمل على نشر الاسماء في منصة مظلتي التي تتبع للوزارة ويمكن أن تكون هذه الدفعة أخر الدفعات.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يمكننا الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال القيام باتباع الخطوات التالية: