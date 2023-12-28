إيه الأخبار الحلوه دي!! .. وزارة التضامن تعلن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 وأسماء الفائزين
نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية
يريد الكثير من المتقدمين معرفة موعد نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية ومعرفة أسماء الفائزين بها، بعدما قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أن إجراء قرعة الحج الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية اليوم الخميس 28 من شهر ديسمبر 2023، وبناءاً عليه أشارت الدكتورة إلى أن القرعة ستتم بشكل إلكتروني عبر بوابة الحج، حتى تضمن للمواطنين المتقدمين مصداقية القرعة.
نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024
أقرت وزارة التضامن الاجتماعي على أن يتم اختيار عدد 7500 مواطن مصري لكي يؤدي فريضة الحج من خلال قرعة حج الجمعيات الأهلية، في حين أن الوزارة قد أشارت إلي أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية وصل عددهم 23400 متقدم في كل محافظات مصر، أما بخصوص السعر والسكن وقت الحج فقد قام الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالإشارة إلى أنه سيتم اجراء اجتماع يضم مجلس أمناء المؤسسات من أجل اعتماد أسعار الثلاث مستويات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، موضحاً أن المستوى الأول في الحج يتم التعاقد فيه مع أكبر الفنادق الـ 5 نجوم، على أن يكون الفندق قريب جداً من ساحة الحرمين يبعد كحد أقصى 200 متر عن الحرمين، أما المستوى الثاني في الحج يتم التعاقد فيه مع فندق يكون يبعد بحد أقصى 800 متر عن الحرم المكي و300 كحد أقصى عن الحرم النبوي، أما المستوى الثالث في الحج يتم التعاقد فيه مع فندق يكون بعيد بحد أقصى 1500 متر عن الحرم المكي و 300 كحد أقصى عن الحرم النبوي.
الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024
هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك معرفة نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، ومن هذه الخطوات الآتي:
- القيام بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني البوابة المصرية الموحدة للحج.
- القيام بالضغط على كلمة استعلام عن نتيجة القرعة.
- إرفاق الرقم القومي بشكل صحيح.
- القيام بكتابة رقم المصنع، وكتابة رمز التحقق الواضح أمامك والخاص بالأمان من أنك لست روبوت.
- بعد كتابة الرمز قم بالضغط على كلمة بحث.
- في حالة إعلان وزارة التضامن الاجتماعي النتيجة بشكل رسمي تظهر النتيجة أمامك ومرفق بها كل البيانات من اسم المتقدم والمستوى الخاص به.