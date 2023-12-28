الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة : رابط الاستعلام عبر منصة مظلتي

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم صور الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق مساعدة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل، حتى يستطيعوا العيش في ظل الظروف الراهنة، وقد كثر البحث في الفترة الأخيرة عن موعد إعلان الوجبة الأخيرة لدعم الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الأسطر التالية سنبين لكم ما تم من إجراءات الحكومة حيال ذلك.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟

تم وضع دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لمساعدة فئة معينة من المواطنين العراقين، لذلك تم وضع شروط ومعايير من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتحديد هذه الفئة، وتشمل الشروط التي تم وضعها على التالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 سنة إلى 60 سنة بالنسبة للرجال.

أما النساء فيتراوح عمرهن ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية مقيم بالعراق، وفي حالة عدم إقامته مدة 90يوما يتم وقف الدعم.

أن يكون المتقدم من أسرة عددها 4 أفراد أو من ذوي الفئات الخاصة التي ضمتها الوزارة دون هذا الشرط.

لا يمتلك المتقدم أصولا ذات قيمة كبيرة

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم عمل منصة مظلتي من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية مساعدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وغيرهم في الحصول على جميع خدماتهم عبر الإنترنت، ولكي تستعلم عن أسمك في الوجبة الأخيرة عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي. اضغط على خدمة الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها، وهي الأخيرة. قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل: (رَقَم التعريف المدني، المحافظة، النوع، تاريخ الميلاد). وبعد ذلك قم بالضغط على بحث.

يتم تحميل نتيجة الوجبة على هيئة ملفات بصيغة pdf، حمل هذه الملفات وابحث عن أسمك ضمن المشمولين بدعم الرعاية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق:

من المقرر أن تعلن وزارة العمل عن موعد نزول دعم الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية 2023 العراق خلال الفترة القادمة، وحتى الآن لم يتم أي إعلان من قبل الوزارة.