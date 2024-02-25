الماتشات ف وقتها..تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport على النايل سات 2024

تردد قناة أون تايم سبورت من الترددات التي تم تحديثها مع مطلع العام الجديد، لكي تقدم إدارة القناة أفضل جودة صوت وصورة للمتابع الكريم، ويتم بث قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي المصري نايل سات، وقد استطاعت القناة أن تصبح أهم قناة رياضية في مصر، حيث تتمتع بجماهيرية كبيرة جدا في الشرق الأوسط كاملا، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت، تنقل قناة أون تايم سبورت كل ما يتعلق بالرياضة في مصر والوطن العربي، وخاصة الساحرة المستديرة التي جذبت اهتمام وانتباه ملايين المتابعين في العالم، لذلك تهتم القناة بنقل كل مباريات كرة القدم في جميع البطولات المصرية والعربية، وإليكم الآن جميع ترددات القناة على النايل سات.

تردد قناة ON TIME SPORTS 2024

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12303.

تردد قناة ON TIME SPORTS 2

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11681.

قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر

يترقب جميع جماهير كرة القدم في مصر اليوم يوم 23 من مارس القادم والذي سيوافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك وذلك من أجل متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وتستضيف المملكة العربية السعودية وتحديدا ملعب أرينا بارك الأضخم والأحدث والذي تمتلكه هيئة الترفيه في مدينة الرياض أحداث هذا الليقاء الذي هو بمثابة ديربي العرب الأول، وسوف يتابع عشاق المباريات من خلال شاشتهم المفضلة ON TIME SPORTS التي تبث جميع أحداث المباراة منذ وصول اللاعبين إلى أرض الملعب، حتى مغادرة الملعب بعد انتهاء المقابلة الشرسة بين لاعبين نادي الأهلى المصري مع الغريم التقليدي نادي الزمالك، عليك تحميل الترددات السابقة لكي تستمع بالإثارة والتشويق في المباراة.