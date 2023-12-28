منصة اوبن ايمس 2024 .. لاستخراج نتائج الطلاب الأردن emis.moe.gov.jo
منصة اوبن ايمس 2024
تعد منصة اوبن ايمس 2024 من أهم المنصات المتوفرة في نظام التعليم في الأردن، لأن تلك المنصة الرقمية توفر العديد من الخدمات المختلفة والمقدمة للطلاب والمعلمين في المدارس، وذلك يزداد البحث عنها وعن كيفية الدخول إليها والاستفادة من الخدمات التي توفرها.
منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2024
منصة اوبن ايمس هي منصة رقمية تعليمية يتم استخدامها بشكل كبير في الأردن، حيث تعد تلك المنصة أداة مهمة جداً للطالب والمعلم وولي الأمر ، وتشكل جزء مهم من النظام التعليمي في البلاد ويتم الاعتماد عليها، لأن تلك المنصة تقوم بتوفير الكثير من خدمات التعليم والخدمات الإدارية في المدارس، و الميزة الأهم هي أنها تقوم بإتاحة عرض نتائج الطلاب، وإمكانية الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على العلامات الدراسية بكل سهولة، بالإضافة إلى توافرها الوصول إلى عدد كبير من المعلومات الأكاديمية والإدارية بدون صعوبة في ذلك.
تسجيل الدخول على منصة اوبن ايمس لعلامات الطلاب 2024
هناك بعض الخطوات اللازمة للقيام بتسجيل الدخول على منصة علامات الطلاب اوبن ايمس، ومن هذه الخطوات الآتي:
- القيام بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة اوبن ايمس المتواجد في متصفح الإنترنت.
- ويتم التسجيل بعد الدخول على الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- في تلك الخطوة يجب التأكد من أن المستخدم ليس روبوت، ولذلك يجب أن يتم إكمال خطوة التحقق المرئي من أجل التأمين.
- كتابة كل البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقق المرئي.
- قم بالضغط على خانة تسجيل الدخول.
- البحث عن خانة النتائج أو علامات الطلاب، ستجد تلك الخانة بعد تسجيل دخولك إلى الحساب.
- يتم اختيار الصف والمادة الدراسية التي يرغب الطالب في معرفة علاماتها أو نتائجها.