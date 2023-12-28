مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 مترجمة علي قصة عشق
يمكننا أن نتعرف على موع عرض الحلقة 142 حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من ضمن أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض على بعض من القنوات فقد بدء عرضه عام 2019 مما جاز على اعجاب الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان.
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142
يمكننا مشاهدة مسلسل مؤسس عثمان على القنوات التي سيتم الاعلان عنها في يوم الخميس من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما أنه يتم عرضه على قناة اليرموك، ويمكننا مشاهدته على بعض من المواقع الشهيرة ومنها موقع عشقحيث يتم عرض أحداث المسلسل والذي يحتوي على الكثير من الأحداث القوية والمهمة.
تردد قناة آي تي في التركية على نايل سات
يمكننا القيام بتحميل القناة ومشاهدة المسلسل ويتم التعرف على التردد الخاص على القمر الصناعي نايل سات والتي يتم من خلال البيانات التالية:
- التردد الخاص 10796
- معدل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز27500.
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات
يمكننا متابعة مسلسل المؤسس عثمان من خلال القيام بتحميل قناة الفجر الجزائرية على نايل سات التي يتم من خلال البيانات التالية.
- التردد الخاص 12034
- معدل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز27500
التردد الخاص لقناه اليرموك
حيث أنه يمكننا من الاستمتاع بمشاهدة المسلسل على قناة اليرموك من خلال التعرف على البيانات التاليى الخاصة بالتردد.
- التردد الخاص 11678
- معدل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500.
- حيث تحتوي هذه الحلقة الجديدة على بعض من الاحداث المشوقة حيث يمكننا التعرف على اجتماع عثمان بالجيش لاقامة الحرب والعمل على تنظيم صفوف الجيش.