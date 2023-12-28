مسلسل الطائر الرفراف ح52 مترجمة كاملة HD علي موقع قصة عشق

مسلسل الطائر الرفراف ح52 مترجمة كاملة HD، يبحث الكثير عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف والذي يحتوي على الكثير من الأحداث الشيقة والمهمة جحيث انتهت الحلقات السابقة بانفصال فريد وسيران وتم خروج سيران من المنزل ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل طائر الرفراف.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 52

سيتم عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 52 في يوم الجمعة التي توافق التاسع والعشرون من ديسمبر في حلقة مميزة وتحتوي على بعض من الاحداث الشيقة فقد يتم الانفصال بين فريد وسيران ويسعي فريد للانتقام منها والتخلص من لك العلاقة السيئة معها لذلك بدء البحث من قبل الكثير عن القنوات الناقلة للمسلسل طائر الرفراف.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يمكننا أن نتعرف على بعض من القنوات التي تعمل على عرض افضل المسلسلات ومنها طائر الرفراف الذي يعتبر من اكثر المسلسلات مشاهدة ويتابعه الكثير من ضمن القنوات هي:

تردد قناة ستار تى فى التركية

صرحت الإدارة الخاصة بالقناة عن اتاحة مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف وذلك في مساء يوم الجمعة التي توافق اليوم التاسع والعشرون من ديسمبر عند تمام الثامنة مساءً توقيت المملكة العربية السعودية والسابعة القاهرة ويمكننا من خلال التعرف على البيانات التالية.

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

الجودة الترا اتش دي

تردد قناة ستار تى فى التركية

كما انه يمكننا ان نتعرف على التردد الخاص بالقناة والذي يساعدنا في مشاهدة المسلسل ويتم من خلال التالي: