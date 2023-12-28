أسهل طريقة تعرف بيها اتقبلت ولا لأ .. نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف)

هناك العديد من التساؤلات من قبل المهتمين في المملكة العربية السعودية بخصوص نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات لعام 1445، وكيفية الاستعلام عن تلك النتيجة، وبناءاً على ذلك قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخليه والتي تتمثل في المديريات العامة للجوازات بالإعلان عن ظهور نتائج القبول في الوظائف المتاحة بشكل مبدئي.

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات رتبة جندي للرجال

يجب إتباع بعض الخطوات اللازمة من أجل الدخول إلى بوابة أبشر توظيف التي من خلالها يمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال، والمعلنة من الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية، وتلك الخطوات تتمثل في:

القيام بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

القيام بالضغط على اختيار القبول المركزي للوظائف العسكرية.

القيام بالدخول على الوظائف التي قمت بالتقديم بها، والتي من بينها وظائف المديرية العامة للجوازات.

بعد الاستعلام عن النتيجة سوف تجد رسالة تم قبولك، وفي حالة عدم القبول سوف تجد رسالة توضح عدم قبولك في الوظيفة.

في حالة قبولك في الوظيفة، عليك القيام بطباعة النتيجة لأنك سوف تحتاجها في التقديم ضمن أوراق التعيين.

المستندات المطلوبة في حالة القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات

هناك بعض الأوراق والمستندات التي قامت بتحديدها الإدارة العامة للجوازات، التي يجب تقديمها في حالة قبولك بعد الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات حددتها الإدارة العامة للجوازات، وتتمثل تلك الأوراق في: