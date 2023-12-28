استخراج نتائج نظام نور 1445 برقم الهوية لكل المراحل “ابتدائي، متوسط، ثانوي” الفصل الدراسي الاول

تصدرت استخراج نتائج نظام نور 1455 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد انتهاء الاختبارات التي بدأت في 28 ربيع ثاني الماضي الموافق 12 نوفمبر الجاري، واستمرت في جميع مدارس المملكة حتى يوم 2 جمادى الأولى الذي يوافق 16 نوفمبر، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة طريقة استخراج نتائج نظام نور 1445 الذي سيتم رفع الشهادات عليه للطلاب وأولياء الأمور، وكافة التفاصيل عن منصة نور التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

استخراج نتائج نظام نور 1445

يمكن الاستعلام عن استخراج نتائج نظام نور 1445 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال اتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

سجل الدخول أيضا إلى النظام باستخدام رقم هوية ولي الأمر وكلمة المرور.

انقر أيضا على أيقونة “نتائج الطلاب”.

أدخل اسم الطالب ورقم هويته.

اكتب بعد ذلك رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.

انقر بعد ذلك على زر “عرض”.

وستظهر أيضًا بعد ذلك نتائج الطالب على الشاشة التي تتضمن أيضًا درجاته في جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق نظام نور المتاح لأنظمة التشغيل Android و iOS على الهواتف الذكية، وكما يتاح أيضا استخدام تطبيق “توكلنا” ليسهل الوصول إلى شهادات الطلاب بعد انتهاء الاختبارات.

نتائج نظام نور 1445

يعتبر أيضا موقع نظام نور الإلكتروني أكثر المواقع التعليمية انتشارًا، حيث تم إطلاقه في عام 2011 ليكون بديلًا لنظام “معارف” الذي تواجد لأكثر من عقد من الزمن حيث يقدم الموقع ما يقارب من 400 خدمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب ذلك تتواجد خدمات مثل الاستعلام عن نتائج الطلاب ومتابعة تقدمهم الدراسي، بالإضافة إلى طباعة الوثائق المدرسية وتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي.