صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2024 وزارة المالية موعد الايداع والصرف

يهتم الكثير بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين فقد قامت أعلنت وزار المالية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين للعمل على توفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2024

صرحت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والذي بدء صرفه في يوم 26 شهر ديسمبر/كانون 2023، حيث صرحت بان زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق 2023 والتي يتم الحصول على 100 دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن الرواتب من خلال القيام باتباع الاتي.

يجب الدخول الي موقع وزارة المالية العراقية

يتم النقر علي زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023.

ادخال كافة البيانات المطلوبة في المكان المناسب على الموقع ومنها الاسم ورقم الهوية الوطنية وغيرها.

ثم الضغط على زر استعلام.

ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي رواتب المتقاعدين في العراق

يوجد عدد من الأوراق التي لابد من توافر حتى يتم الحصول على رواتب المتقاعدين ومنها.

لابد من تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

يشترط تقديم صورة من سجل العائلة.

كما انه يشترط تقديم نسخة من شهادة الميلاد.

لابد من تقديم نسخة من عقد الزواج.

صورة من تعريف الراتب.

كما أنه يوجد بعض من المعايير والشروط للحصول على معاش التقاعد في العراق والتي من بينها أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الرواتب عراقي الجنسية ومقيم في العراق ويجب ان يكون عمر المتقدم يتعدى عن 60 عامًا ولابد من دفع جميع اشتراكات التأمين وأن يتم الالتزام بجميع المعايير والضوابط التي تم الاعلان عنها حيث انه يجب أي يتم سداد كافة الاشتراكات الخاصة بالمتقاعد.