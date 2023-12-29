كل الأطفال بيعشقوها.. تردد قناة كراميش الجديد+ برامج قناة كراميش للأطفال

تردد قناة كراميش الجديد من أكثر الترددات التي ازداد البحث عنها خلال الأيام الماضية، لأنها من القنوات القلائل المفضلة على النايل سات خاصة في عالم الأطفال، حيث تستطيع قناة كراميش أن تشغل وقت طفلك بكل ما هو مفيد وإيجابي، فقد حمل قناة كراميش على جهاز الريسيفر المنزلي، ودع طفلك يتمتع بأفضل الأوقات المرحة في مراحل طفولته.

تردد قناة كراميش الجديد

تردد قناة كراميش الجديد، انطلقت قناة كراميش قبل نحو 14 عام وبالتحديد الخامس عشر من فبراير 2009 ، ومنذ ذلك الوقت وهي تقدم رسالة عظيمة في حق للمجتمع العربي، لأن القناة تهدف إلى إنشاء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات وبناء المجتمع، عن طريق تقديم الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة، بجانب المحتوى الترفيهي للقناة من ألعاب وأغاني وأفلام كرتونية.

تردد قناة كراميش على النايل سات Karameesh 2024

تبث قناة كراميش محتواها على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي.

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش على العرب سات Karameesh 2024

لاستقبال قناة كراميش عبر العرب سات اضبط الجهاز على التردد التالي.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة كراميش للأطفال

كما تحدثنا سابقا أن قناة كراميش لن تقتصر على المحتوى الترفيهي فقط، بل يتم إذاعة العديد من القنوات التي تبني الشخصية العربية، وتنمي المهارات عند الأطفال ومنها التالي.