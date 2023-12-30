 خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجديد 2024 الناقلة مسلسل قيامة عثمان

مع اقتراب نهاية العام الحالي، أعلنت أكثر من قناة عن تعديل تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، ما أدى إلى زيادة البحث عبر محركات البحث العالمية، ومن ضمن الترددات تردد قناة الفجر الجزائرية، يعتبر هذا التغيير استجابة لتطورات التكنولوجيا وتطلعات المشاهدين، تُعد الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الدراما التركية، بما في ذلك مسلسل قيامة عثمان الذي حقق شهرة واسعة وجذب اهتمام الجماهير بشكل خاص.

تردد قناة الفجر الجديد

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10922.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات : El Fadjr.

خطوات استقبال قناة الفجر

اذهب إلى قائمة ( البحث ) أو ( الترددات ) في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

اختر ( البحث اليدوي )، وقم بإدخال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية.

قم بحفظ التردد الجديد وانتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات.

بعد الانتهاء، انتقل إلى قائمة القنوات وابحث عن قناة الفجر الجزائرية الجديدة.

اختر القناة وابدأ في متابعة مسلسل ( قيامة عثمان ) وغيره من البرامج.

برامج قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تُقدم مجموعة من البرامج التي تغطي مختلف المجالات مثل ( الأخبار – الثقافة – الدين – الترفيه- البرامج الاجتماعية )، ومن الممكن أن تكون القناة موطنًا للعديد من الإنتاجات المحلية بالإضافة إلى عرض المسلسلات والبرامج التلفزيونية العربية والعالمية.