تم الاعتماد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 في جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024، مازال البحث مستمر حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 في كافة المحافظات المصرية، حيث تم اسدال الستار على الفصل الدراسي الاول وحاليا تستعد كافة المديريات التعليمية والمدارس لبدء موسم امتحانات نصف العام، وبدء الطلاب يكثفون من ساعات استذكارهم داعين الله أن يحصلوا على أعلى الدرجات ليلتحقوا بالمرحلة الثانوية، واليكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2024، فتابعونا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024

تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2024 والاعلان عنه بشكل رسمي في كافة المحافظات، حيث سيتم عقد الامتحانات بنظام الحضور الفعلي بعد السيطرة على جائحة كورونا، واليكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الاول 2024، والتي ستنطلق في يوم 17 يناير وتستمر لعدة أيام:

اليوم الأول الموافق الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وامتحان التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية وامتحان الكمبيوتر.

يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

أما عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الاول 2024، فقط جاء كما يلي لكافة المديريات التعليمية: