بطاقة التموين 2024.. الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين+ العمر القانوني الخاص بإضافة المواليد

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين هي إضافة المواليد في بطاقة التموين، حيث أن وزارة التموين قد قامت بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد للبطاقة، كما أنها وضحت ما هي الفئات التي تستحق إضافة المواليد، فسنعرض لكم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بكل تلك الأمور.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين

الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين، قامت وزارة التموين بتحديد بعض الفئات الخاصة التي أصبح بإمكانهم إضافة الأفراد والمواليد لبطاقات التموين التابعة لهم، حيث أن بطاقة التموين من أقوى وأكبر سبل الدعم التي يمكنها أن تساعد المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن ما هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد في التموين، ولماذا قد تم تحديد فئات خاصة وهي فقط التي يتاح لها الإضافة، وهذا الأمر يمكننا توضيحه، حيث أن تلك الفئات هي التي يكون لهم الأولوية الخاصة بإضافة المواليد نظرًا لحالتهم الاجتماعي، فمن ضمن تلك الفئات هم الأشخاص الذين لديهم اشتراك في تكافل وكرامة وأيضًا الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مستحقي المعاشات وكذلك أبناء الشهداء.

العمر القانوني الخاص بإضافة المواليد

هناك بعض الشروط التي يجب على المواطنين الالتزام بها في حالة التقديم على إضافة المواليد في التموين، حيث أنه من ضمن تلك الشروط هو العمر الخاص بالفرد المراد إضافته، فيجب أن يكون الفرد لا يقل عن 4 سنوات، فلا يمكن إضافة الأطفال دون 4 سنوات في البطاقة، كما أن هذه الفئة العمرية التي تم تحديدها لإضافتهم في بطاقة التموين.