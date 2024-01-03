“بجودة HD” مسلسل عثمان الحلقة 142+ تردد أهم القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مسلسل عثمان الحلقة 142 بحث عنه الكثيرون، حيث أن مسلسل قيامة عثمان أحد أشهر المسلسلات التركية في الوقت الحالي والتي نال إعجاب الكثيرين على مستوى الوطن العربي أجمع، والمسلسل يتحدث عن تاريخ الدولة العثمانية وما حدث بها وقت حكم السلطان عثمان الغازي حتى يتمكن من النهوض بالدولة العثمانية، والمسلسل ممتلئ بالكثير من الأحداث المشوقة والممتعة حتى وصل إلى الحلقة رقم 142 وهي الحلقة الجديدة منه والتي انتظرها الكثيرون بفارغ الصبر والتي بالتأكيد سوف تتضمن الكثير من الأحداث ولهذا سوف نتعرف معكم على موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له والتردد الخاص بها.

مسلسل عثمان الحلقة 142

مسلسل عثمان الحلقة 142، هناك الكثير من مشاهدي مسلسل عثمان ينتظرون عرض الحلقة الجديدة رقم 142، حيث أنه قد أشارت بعض المصادر الخاصة أن الحلقة الجديدة من المسلسل سوف تعرض الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 على قناة آي تي في التركية وذلك في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، وفي اليوم التالي الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 سوف تقوم قناة الفجر الجزائرية أيضًا بعرض المسلسل عبر شاشاتها مترجم باللغة العربية حتى يتابعه الكثيرين من عشاق المسلسل المترجم للعربية.

تردد أهم القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

كما ذكرنا لكم أن مسلسل المؤسس عثمان يعرض في الوقت الحالي على العديد من القنوات الفضائية والتي بحث الكثيرين عن ترددها ومن أبرز هذه القنوات هي قناة اي تي في التركية وكذلك قناة الفجر الجزائرية وجاء تردد القنوات كالآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد قناة اي تي في التركية