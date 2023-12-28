متابعة مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث مدبلج والقنوات الناقلة للمسلسل 2023

مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث مدبلج تمكن من جذب انتباه الكثيرين فهو المسلسل الهندي خفايا القلوب في الجزء الثالث له مدبلج واحد من أفضل المسلسلات الهندية الرائجة في الوقت الحالي، حيث يتابعه شريحة كبيرة من الجمهور بالوطن العربي ويبحث الكثيرين عن موعد عرض المسلسل في الموسم الثالث له لمعرفة كافة أحداث المسلسل المثير وخاصة أن المسلسل مدبلج باللغة العربية حتى يتمكن جميع المشاهدين في كافة الدول العربية بمتابعته والاستمتاع بأحداثه المشوقة.

مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث مدبلج

تدور أحداث مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث مدبلج والذي يعرف باللغة الهندية بلقب meet ويدور المسلسل حول حياة زوجان هما ميت أهلاوات وميت هودا وقد انفصل الزوجان عقب فقدان ابنهما وهو ما أدى إلى زواج ميت أهلاوات من فتاه تسمى تيلام وهي التي تحاول بكافة الطرق التخلص من زوجته الأولى ميت هودا بشكل كامل وإبعادها عن زوجها ولكن سوف يظهر سر خطير مع زوجها يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وهذا السر سوف يكتشفه المشاهدون مع التقدم في عدد حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث

يشارك في المسلسل الهندي خفايا القلوب الهندي مجموعة كبيرة من أبرز النجوم وهم كالآتي:

الفنانة اشي سينغ تقوم بدور ميت هودا.

الفنان شاغون باندي يؤدي دور ميت أه‍لاوات.

الممثلة أبها بارمار تقوم بدور هوودا.

الفنان شارين خاندوجا يقوم بدور مانوشي هودا.

كذلك فيشال غاندي ودور تبج أهلاوات.

كما يقوم نيشا راوال بدور ماسووم.

موعد عرض مسلسل خفايا القلوب الموسم الثالث

بدأ عرض مسلسل خفايا القلوب للمرة الأولى خلال أغسطس 2021 ثم استمر بعد ذلك عرض المسلسل حتى الموسم الرابع لهم بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وفي الوقت الحالي يعرض المسلسل بشكل حصري على قناة زي ألوان وذلك في الأوقات التالية: