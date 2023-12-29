الشهادة الاعدادية:جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة وعدة محافظات للفصل الدراسي الأول

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة والمحافظات والتي قامت جميع المدريات التعليمية في المحافظات المصرية بالإعلان الرسمي عن مواعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الشهادة الاعدادية والتي تستمر على مدار سبع أيام وتبدأ كل محافظة في موعد مختلف عن الأخرى وذلك وفقا لخريطة العام الدراسي الخاصة بها والتي قد لا تكون بفارق أيام كثيرة عن المحافظات الأخرى ، واليك جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة

اقتراب انتهاء الفصل الدراسى الأول على أن تبدأ امتحانات الطلاب في الصفوف الابتدائية والاعدادية خلال شهر يناير المقبل وتنتهى قبل شهر فبراير القادم، ومن ثم تعمل الوزارة على إنهاء عمليات التصحيح المراجعة كي توفرها إلي الطلاب في منتصف شهر فبراير 2024 وتعلن كل محافظة نتائج طلابه على حدى وفقا لجدولها الزمني لعملية التصحيح والمراجعة، وتتوفر النتائج على مواقع الإدارات التعليمية الخاصة بكل محافظة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بالمحافظات

نستعرض إليك جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2024 بالقاهرة وعدة محافظات اخرى تبدأ معها في نفس التوقيت :

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

الخميس 18 يناير: مواد ” اللغة العربية- خط واملاء – التربية الدينية”

الأحد 21 يناير :مواد”الهندسة، التربية الفنية”

الاثنين 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 يناير: امتحان الجبر والإحصاء.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ

الخميس 18 يناير: مواد” اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية”

الأحد 21 يناير: مواد” الجبر، العلوم”

الاثنين 22 يناير: مواد الهندسة ،الحاسب الآلي”

الثلاثاء 23 يناير: مواد اللغة الإنجليزية، التربية الفنية”

الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

الأربعاء 17 يناير: مواد”اللغة العربية، الإملاء”

الخميس 18 يناير: مواد” الجبر والإحصاء، التربية الدينية”

الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية

الثلاثاء 23 يناير: مواد”اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات”

الأربعاء 24 يناير: العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية

الخميس 18 يناير: مواد “اللغة العربية، الخط والإملاء”

الأحد 21 يناير: مواد”الجبر والإحصاء، التربية الدينية”

الاثنين 22 يناير: مواد” اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي”

الثلاثاء 23 يناير:مواد” الهندسة، التربية الفنية”

الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى في محافظة جنوب سيناء

الأحد 21 يناير: مواد”اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية”

الاثنين 22 يناير: مواد”اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء”

الثلاثاء 23 يناير:مواد” الهندسة ،التربية الفنية”

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

الخميس 25 يناير:مواد” العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات”

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الشرقية