جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد 2024 الترم الأول وموعدها النهائي

كشفت إدارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ( 2023 – 2024 ) لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تم تعديل مواعيد الامتحانات بناءً على موعد أعياد الميلاد المجيد، بهدف توفير بيئة ملائمة للطلاب خلال هذه الفترة الخاصة.

فيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بعد التعديل، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجديد

يوم الخميس 11 يناير : امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 14 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء 16 يناير : امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

يوم الخميس 18 يناير : امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

يوم الإثنين 22 يناير : امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

يوم الأربعاء 24 يناير : امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأكدت الإدرات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة ( البسيطة – المتوسطة – العليا ).

ويتم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة، بضرورة أن تكون أسئلة الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي اختلاف أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد، وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال.