دلعي عيالك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات 

أطلق بث قناة طيور الجنة منذ عام 2008 ومنذ ذلك الوقت تمكنت من تحقيق نسب مشاهدات عالية جدا عن طريق تقديمها لمحتوى للأطفال من أناشيد واغاني وبرامج تعليمية لهم حيث أنها قادرة على مخاطبة جميع الأعمار وتقديم برامج ثقافية وتغريز بعض التعليمات والقيم بهم لذلك يقوم العديد من الناس بالبحث عن التردد الجديد إلى قناة طيور الجنة على جميع الاقمار الصناعية والذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات من خلال تنزيل التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: طيور الجنة.

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أما تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات فجاء كالتالي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: طيور الجنة.

تردد القناة:11310.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أشهر الأغاني التي تعرض على قناة طيور الجنة

يمكنكم مشاهدة أشهر البرامج والاغاني التي تقوم قناة طيور الجنة بتقدمها فقط من خلال تنزيل القناة ويمكنكم الاطلاع على أسماء أشهر ما يتم تقديمه من اغاني على شاشة قناة طيور الجنة من خلال النقاط التالية، أغنية قوس قزح، وأغنية سرير سرير، وأغنية جوعانين، وأغنية وين أيامنا، وأغنية الألوان، اغنية شاور شاور.